Incidente Motor bike expo, tre feriti ancora ricoverati In ospedale con codice giallo, uno con trauma cranico

(ANSA) - VERONA, 20 GEN - Non sono ancora stati dimessi i tre pazienti che hanno subito le conseguenze più serie tra i nove spettatori rimasti feriti dall'auto di uno stuntman, che ieri a Veronafiere ha perso il controllo dell'auto durante un'esibizione dinamica a Motor Bike Expo, andando a sbattere contro le trasmette protettive e travolgendo un gruppo di persone. I tre pazienti, tutti in codice giallo, sono ricoverati all'ospedale di Borgo Trento, al Polo Confortini di Verona. Ieri sera i sanitari hanno disposto che uno di loro, che ha subito un trauma cranico, resti in osservazione al pronto soccorso per altre 24 ore. Per gli altri due ricoverati la prognosi complessiva è di qualche decina di giorni, rispettivamente per un sospetto trauma cranico e per una frattura al polso. Intanto la Polizia locale di Verona sta proseguendo gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica. L'area dove è avvenuto l'incidente è stata sottoposta a sequestro probatorio, mentre nel quartiere fieristico prosegue la 30/a edizione di Motor Bike Expo, in programma fino a domani. In tutto sono sei le aree esterne; oltre a quella posta sotto sequestro anche quella adiacente non è utilizzata. Nelle altre quattro si svolgono show ed esibizioni. (ANSA).

