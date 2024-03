Incidente in tangenziale: 20enne catapultato nella corsia opposta, travolto e ucciso da un'auto

Terribile incidente mortale nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo, lungo corso Boston, tra i comuni di Padova e Abano Terme. Un motociclista di 20 anni di Abano è morto in seguito allo scontro tra un motociclo 125 Aprilia e una Fiat Freemont.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui era in sella il giovane si sarebbe scontrato con un'automobile e il centauro sarebbe stato catapultato nella corsia opposta di marcia, dove è stato investito da un'auto che non ha potuto evitarlo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, i quali non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso, e i vigili del fuoco. Rilievi della polizia locale.