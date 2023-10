In viaggio con gli occhi di Chiara, in bici per 2.500 chilometri Attraverso le banche degli occhi in Italia

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Sono partiti da Creazzo (Vicenza) lo scorso 23 settembre per testimoniare il dono di Chiara, e dopo 2500 chilometri in bicicletta lungo l'intera penisola, attraverso le sedi di 11 banche degli occhi italiane, oggi concludono il loro viaggio a Mestre, alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Qui due anni fa vennero accolte le cornee di Chiara, morta a 21 anni dopo una lunga malattia oncologica, e sempre qui è giunto oggi anche il viaggio della famiglia Munaro-Rizzotto per la sensibilizzazione alla donazione di cornee, organi e tessuti: "donare, ripartire, rinascere - dicono - con gli occhi di Chiara". "In viaggio con gli occhi di Chiara" è il progetto che l'Associazione Ciao Chiara ha promosso insieme a Sibo (Società Italiana Banche degli Occhi) e Centro Nazionale Trapianti e che si è concluso stamane a Mestre con l'arrivo della famiglia MunaroRizzotto al Padiglione Rama di Mestre, accompagnata per 35 chilometri da 30 cicloviaggiatori e volontari, e accolta dai dipendenti della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, da Aido Veneto, dalle autorità cittadine e sanitarie e dall'Assessore Regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. Un tour in bicicletta portato avanti dai cicloviaggiatori Giuseppe e Orsolina Rizzotto, zii di Chiara, e dai genitori Michela e Leonardo Munaro, presenti ad ogni tappa per sensibilizzare sull'importanza dei trapianti. Il viaggio è partito da Creazzo, città natale di Chiara, e ha attraversato Monza, Pavia, Torino, Genova, Lucca, Napoli, Roma, l'Aquila, Fabriano, Bologna e infine Mestre. Ogni tratto di strada un messaggio per coinvolgere un territorio, ogni tappa un incontro personale con medici, infermieri, operatori delle banche degli occhi, oculisti e volontari. Un viaggio che, per la famiglia, si conclude sempre con una nuova ripartenza, il cui motto è "Donare, ripartire, rinascere". (ANSA).