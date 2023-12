In Veneto 36% dei medici pensa di lasciare sistema pubblico Emerge da un'indagine Fadoi, uno su 4 non farebbe più il dottore

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Il 36% dei medici del Veneto pensa di lasciare il pubblico e 1 su 4 non rifarebbe il dottore. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, su un campione rappresentativo di camici bianchi di tutte le regioni italiane. Tuttavia, sempre in Veneto, oltre il 70% degli ospedalieri vede ancora nel Servizio sanitario nazionale un baluardo del diritto alla salute, che mette le ragioni assistenziali davanti a quelle economiche. Solo il 5% pensa che gli straordinari meglio retribuiti possano risolvere il problema delle liste di attesa, che per il 42% si affronta assumendo personale Quanto all'alta percentuale (36%) dei medici che pensa di lasciare il servizio pubblico, appare preoccupante soprattutto quel 26% di loro che se tornasse indietro non sceglierebbe più di iscriversi a medicina. Restando alla fetta del 36% di camici bianchi che pensa di abbandonare il Ssn, il 31% valuta l'ingresso nel privato, mentre un altro 5% pensa di cambiare del tutto attività. (ANSA).

GM