Il Vinitaly sbarca al Parlamento europeo di Bruxelles Presentata la 56ma edizione. Borchia, 'sistema Verona vincente'

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - Da Verona a Bruxelles per promuovere il vino e il Made in Italy. Il Vinitaly - il più famoso salone internazionale del vino e dei distillati - arriva oggi al Parlamento europeo di Bruxelles, dove è stata presentata la 56ma edizione che si terrà quest'anno dal 14 al 17 aprile a Verona. Un'iniziativa promossa dall'eurodeputato della Lega Paolo Borchia, per "promuovere un territorio e una città" ma anche per "presentare un prodotto, uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy", spiega ai cronisti. Con l'obiettivo - aggiunge - di "promuovere il 'sistema Verona e il sistema Veneto' su Bruxelles e chiaramente il vino e il Vinitaly sono strumenti che abbiamo visto come ideali per andare in questa direzione". Un'edizione "sempre più internazionale e orientata al business", assicura il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, stimando la presenza di almeno "4.300 espositori" e visitatori provenienti da "più di 140 Paesi". La scelta ricade su Bruxelles perché è dove "si decidono le sorti del vino e della viticoltura, che in Italia valgono 14 miliardi di euro e oltre 7 miliardi in termini di export", sottolinea ancora. Dello stesso avviso l'amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese, secondo cui l'iniziativa serve a "tenere alta l'attenzione su un comparto strategico per tutto il settore agroalimentare e che aiuta anche l'export italiano". (ANSA).

YBL-TI