Il ponte dell'8 dicembre lancia la stagione turistica di Cortina Alberghi occupati al 76,2%, in crescita del 2,1% sul 2022

(ANSA) - BELLUNO, 14 DIC - Per l'associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo (Belluno) il ponte dell'8 dicembre ha fatto registrare un'occupazione delle stanze consolidata del 76,2%, in crescita del +2,1% sul 2022, quando i giorni di vacanza erano stati quattro contro i tre di quest'anno. I dati ufficiali elaborati da H-Benchmark per l'Assoalbergatori Ampezzana relativamente al fine settimana dell'8 dicembre, confermano dunque le ottime sensazioni della prima ora. Un clima di generale ottimismo, alimentato dal meteo favorevole e dalle precipitazioni nevose, appunto. L'arrivo del freddo, unitamente alla felice concomitanza con la 13/a edizione del Cortina Fashion Weekend organizzato da Cortina for US, ha trainato le prenotazioni come ampiamente previsto. Queste ultime, ancora in calo tra metà e fine novembre, nel giro di appena due settimane hanno messo a segno un recupero di oltre 18 punti percentuali assestandosi su numeri superiori rispetto alla media del periodo. A fare la differenza sono stati gli italiani che hanno coperto complessivamente circa l'82% delle prenotazioni registrate durante il ponte, confermandosi molto legati al calendario tradizionale. Gli ospiti stranieri, che di solito prediligono soggiorni più lunghi, arriveranno comunque numerosi durante le feste quando, sebbene il trend indichi ancora in testa l'utenza tricolore, non mancherà una significativa rappresentanza di turisti provenienti dall'estero, più nello specifico da Stati Uniti (5,1%), Regno Unito (4,1%), Russia (3,4% dopo due anni di assenza a causa del conflitto in Ucraina), Germania (1,5%) e Australia (0,8%). (ANSA).