Il Papa a Venezia, alla messa anche 'superfamiglia' Tripodi Papà Andrea, 'domenica renderemo attuale vocazione don Benzi'

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - Saranno presenti anche i 'supergenitori' Andrea Tripodi ed Elisa Destà, 42 anni, domenica alle ore 11, durante l'Eucarestia che sarà celebrata in Piazza San Marco a Venezia, da Papa Francesco, alla presentazione delle offerte davanti al Pontefice. Veneziana doc, la coppia, ha aperto con i loro 4 figli naturali una sorta di casa-famiglia che accoglie, di volta in volta, ragazzi in affido che arrivano da situazioni difficili, come una bambina abbandonata alla nascita. I Tripodi, che appartengono alla Comunità Papa Giovanni XXIII, hanno scelto di condividere la vita con gli ultimi all'interno di Casa San Giuseppe, gestita da Caritas diocesana. Qui trovano spazio la mensa per i poveri, alcune aree per l'accoglienza residenziale, una piccola cappellina. Spiega Andrea Tripodi: "in questa casa portiamo ogni giorno il nostro essere famiglia, donando al luogo un'atmosfera di ascolto e di vicinanza. Abbiamo la fortuna di poter vivere la nostra scelta di sostegno alle persone più fragili anche nei momenti dedicati alla preghiera e all'Eucarestia. Domenica il poter partecipare alla Messa celebrata dal Papa - conclude - sarà un modo per rendere attuale la vocazione di Don Oreste Benzi, in un'esperienza di condivisione che trova nutrimento all'interno della Chiesa". (ANSA).

