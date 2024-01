Goggia ancora terza nella libera a Cortina, beffata dal vento Vince la norvegese Mowinckel in una gara con tante interruzioni

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 27 GEN - Dopo il terzo posto nella libera di ieri, Sofia Goggia è salita sullo stesso gradino del podio anche nella seconda discesa di Cortina d'Ampezzo sulla Olympia delle Tofane. Goggia ha fatto segnare il tempo di 1.33.94, ma è stata beffata dopo lunghe interruzioni a causa del forte vento: prima l'ha superata la norvegese Ragnhild Mowinckel che in condizioni meno precarie di quelle trovate dall'azzurra ha vinto in 1.33.50 ottenendo a 31 anni la quarta vittoria in carriera. Poi l'ha superata pure la quasi sconosciuta americana Jacqueline Wiles, seconda in 1.33.85. Goggia, nonostante il comprensibile magone per il tradimento del meteo, è comunque il podio il n.54 in carriera. Per l'Italia, dopo una partenza fulminante, c'è poi il nono posto della piemontese Marta Bassino (1.34.39). Stessa gara e stessa sorte per Federica Brignone che ha compromesso la sua prova nelle parti finali piu' filanti chiudendo 12/a (1.34.54 ). Poi si sono classificate 14/a Laura Pirovano, 18/a Nicol Delago, 20/a Teresa Runggaldier e 22/a Nadia Delago. Si è gareggiato con il sole ma il forte vento ha costretto a numerose interruzioni già nella fase iniziale con rischio annullamento della competizione. Sulla pista era stato limato il salto Delta dopo il quale ieri era caduta anche Mikaela Shiffrin in una gara costellata di incidenti. Sullo stesso punto, oggi è caduta, fortunatamente senza conseguenze gravi, la sua connazionale Isabelle Whright. Domani la tappa di Cortina di coppa del mondo si chiude con il superG. (ANSA).

VT-RI