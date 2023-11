Giulia: un minuto di rumore degli impreditori veneti All'assemblea di Padova di Confindustria Veneto Est

(ANSA) - PADOVA, 28 NOV - In apertura della prima assemblea pubblica di Confindustria Veneto Est in corso a Padova, il Presidente Leopoldo Destro ha chiesto ai 2.500 imprenditori presenti in sala di dedicare un minuto di rumore alla memoria di Giulia Cecchettin. Gli industriali delle province di Padova Treviso Venezia e Rovigo hanno poi annunciato che assieme agli amici dell'Università di Padova dedicheranno una borsa di studio a Giulia. Un modo per far capire che ogni forma di violenza , discriminazione e sopraffazione non può e non deve avere cittadinanza in questa comunità e nelle nostre imprese, le quali non sono solo volte a solo a produrre ma sono anche luoghi di inclusione, integrazione e coesione sociale importanti. (ANSA).