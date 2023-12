Giulia: Cecchettin sporge prima querela per diffamazione Legale, 'ci arrivano valanghe di segnalazioni'

(ANSA) - VENEZIA, 11 DIC - Gino Cecchettin, padre di Giulia, la ragazza 22enne uccisa dell'ex fidanzato, ha presentato la prima querela per diffamazione per delle frasi apparse sui social. Lo rende noto il legale di fiducia Stefano Tigani che ha presentato la documentazione alla Polizia postale. "Ci giungono valanghe di segnalazioni di aggressioni sui social- spiega Tigani all'ANSA - e abbiamo deciso di intervenire con questa querela per arginare i cosiddetti 'leoni da tastiera', per il resto vedremo se investire direttamente del caso le forze dell'ordine". (ANSA).