Giro: Zaia, 'sarà spettacolo, tappe venete di alta qualità' Alpago sede di partenza, Padova e Monte Grappa traguardi arrivo

(ANSA) - VENEZIA, 13 OTT - "Un gran bel giro d'Italia. Complimenti alla Gazzetta dello Sport e ai Direttore di corsa Mauro Vegni. Ci sono tutti gli ingredienti per un altro grande spettacolo, del quale il Veneto sarà significativo protagonista, anche perché, come uso dire, non c'è Giro senza il Veneto e non c'è Veneto senza il Giro". Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, accoglie il percorso del Giro d'Italia 2024 che, nella seconda parte, attraverserà un importante pezzo del territorio regionale, con Alpago sede di partenza, Padova e Monte Grappa traguardi di arrivo. "Siamo la regione d'Italia con più appassionati - aggiunge Zaia - e le tappe che ci attraversano sembrano fatte apposta per accontentare tutti i palati finissimi di sportivi ed esperti. Ci sono montagne, colline, pianura, l'arrivo a Padova presumibilmente per velocisti o passisti dopo aver attraversato il bellunese, il trevigiano e il veneziano, quello su Cima Grappa dove gli scalatori di sicuro daranno spettacolo e dove si potrebbe verificare qualcosa di importante per la classifica generale". "Comunque vada - conclude Zaia - sulle strade venete sarà una festa di sport, di tecnica, di passione infinita, così come su tutte le strade italiane che il Giro percorrerà, con i suoi campioni, i colori, i rumori, l'entusiasmante brusio di pedali e ruote che mangiano l'asfalto. Grazie Giro, e buon Giro a tutti". (ANSA).