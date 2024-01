Giovane accoltellato, arrestata minorenne per tentato omicidio Ragazzo grave, operato e ricoverato all'ospedale di Padova

(ANSA) - PADOVA, 12 GEN - È stata arrestata, con l'ipotesi di reato di tentato omicidio, la ragazzina di 17 anni che avrebbe accoltellato ieri sera un giovane di 21 anni - non 26 come appreso in un primo momento - in un appartamento a Padova. Il ragazzo è stato operato ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. I carabinieri del Nucleo Investigativo l'avevano portata in caserma a Padova assieme a un'altra ragazza, diciottenne, che si sarebbe trovata nell'appartamento al momento dell'aggressione; nel pomeriggio è stato deciso il provvedimento nei suoi confronti. L'abitazione dove è avvenuto l'episodio si trova a poca distanza dall'ospedale di Padova. I tre ragazzi avevano trascorso la serata in alcuni locali e alla fine si erano recati nell'appartamento. Il giovane accoltellato si trova ancora in osservazione. (ANSA).

