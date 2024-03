Giornalisti, a Cristiano Chiarot premio alla carriera del Veneto Fu redattore all'ANSA, poi sovrintendente a Fenice e Maggio

(ANSA) - VENEZIA, MAR 22 - E' stato consegnato oggi a Cristiano Chiarot, ex sovrintendente della Fenice di Venezia e del Maggio Musicale Fiorentino, il premio alla carriera dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. La consegna è avvenuta stamani a Mestre (Venezia), nel corso dell'assemblea annuale che ha approvato il bilancio dell'Ordine. Veneziano di nascita, 71 anni, Chiarot ha iniziato la carriera professionale al quotidiano Il Diario, poi come addetto stampa della Fenice dal 1980 al 1985, per poi venire assunto alla redazione veneta dell'Agenzia ANSA, dove rimase fino al 1991 per poi tornare all'ufficio stampa della Fenice, di cui nel 2010 divenne soprintendente; nel 2017 passo alla fondazione lirica fiorentina, che ha guidato fino al 2019. E' stato anche presidente dell'Anfols, l'Associazione nazionale delle fondazioni liriche italiane. (ANSA).

