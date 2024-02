Giorgetti, per pista bob Cortina ad oggi spesi 6,1 milioni Compresi, oltre demolizione, tutti i costi da studi a pratiche

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Con riferimento alla richiesta dei costi complessivamente sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni per il progetto di riqualificazione della pista 'Eugenio Monti', sulla base di dati forniti dal Commissario straordinario, il dato relativo alla spesa complessiva sostenuta ammonta a 6.110.905,76 euro; tale spesa ricomprende, oltre all'importo precedentemente indicato di 2.829.564,77 euro per la demolizione della vecchia pista, tutti i costi sostenuti per studi, rilievi, sondaggi, indagini, servizi tecnici, progettazione, verifiche progettazione, pratiche amministrative, monitoraggio, spostamenti sottoservizi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time al Senato ad un'interrogazione sui profili di sostenibilità della pista da bob di Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. (ANSA).

