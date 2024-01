Giochi Parigi 2024, tre giorni di ritiro gli atleti paralimpici Ad Abano i 17 giovani del team Onlus di Bebe Vio

(ANSA) - ABANO TERME, 22 GEN - Ha festeggiato i 14 anni di attività "art4sport", l'associazione Onlus di Bebe Vio che in questo fine settimana ha dato appuntamento ad Abano Terme (Padova) ai 17 atleti del team che si stanno preparando per i Giochi Paralimpici 2024 di Parigi. Tre giorni di ritiro fra test e allenamenti. Il progetto della Onlus è quello di ispirare le giovani generazioni attraverso lo sport. Quella di Abano è stata la seconda tappa di "fly2paris", l'iniziativa partita 2019 e mirata a far conoscere il movimento paralimpico grazie alle storie di giovani eccellenze italiane, tramite l'accompagnamento e il sostegno degli atleti. Un percoso che adesso punta dritto a Parigi 2024. Protagonisti del primo ritiro di quest'anno sono stati 17 ragazzi della squadra di art4sport fondata da Beatrice "Bebe" Vio Grandis, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. Nel ritiro c'era anche lo staff di professionisti che supporteranno gli atleti nel loro percorso. (ANSA).

