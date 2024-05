Giallo del tabaccaio di Jesolo, ipotesi omicidio volontario Roberto Basso è morto tra le 22 e le 24 di domenica

(ANSA) - JESOLO, 07 MAG - È omicidio volontario l'ipotesi che compare nel fascicolo aperto sulla morte di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne trovato cadavere lunedì mattina nella sua casa di Jesolo Paese. Basso è stato rinvenuto, co i vestiti addosso, nella camera da letto dell'abitazione. Indicativamente il momento della morte è stato individuato tra le ore 22 e le 24 di domenica 5 maggio; ma maggiori elementi verranno dati dall'autopsia, in programma giovedì. Secondo quanto emerso dall'indagine sul cadavere svolta dal medico legale Cristina Mazzarollo, a causare la morte dell'uomo potrebbero essere state ferite inferte alla testa con un corpo contundente, non ancora rinvenuto, nonostante anche la zona limitrofa alla casa sia stata perlustrata con i droni. (ANSA).

