Ghetto ebraico Venezia,appesi volantini con volti degli ostaggi Le forze dell'ordine li rimuovono poche ore dopo

(ANSA) - VENEZIA, 19 OTT - Venti volantini con i volti di alcune delle persone che lo scorso 7 ottobre sono state rapite da Hamas e portate nella Striscia di Gaza, nel tardo pomeriggio di ieri sono stati affissi nel cuore del Ghetto ebraico di Venezia, a due passi dalla sinagoga. Poche ore dopo, le forze dell'ordine impegnate nel presidiare la zona li hanno rimossi spiegando che chi li aveva appesi non era in possesso di alcuna autorizzazione. Nonostante i responsabili non siano stati identificati, il QR code presente sui volantini rimanda all'associazione "Kidnapped from Israeli" che in questi giorni sta attaccando in tutto il mondo - da New York a Londra, ma anche Berlino, Lisbona, Amsterdam e Vienna - le foto delle persone di cui sono state perse le tracce, portando così avanti gli appelli delle famiglie. Accanto alle foto, anche il nominativo della persona e l'età, oltre alla scritta «Rapito», che ha immediatamente attirato l'attenzione dei passanti dal Ghetto. Tra le persone scomparse, diversi anche i volti dei bambini e delle donne, con l'appello di «Aiutare l'organizzazione a portarli a casa vivi». Quello veneziano sarebbe il secondo caso di affissione dei volantini in Italia, dopo Firenze, dove sono stati appesi nei giorni scorsi. (ANSA).