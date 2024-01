Frontale tra due automobili ad Agordo, cinque feriti Incidente lungo la 'Agordina', un giovane in codice rosso

(ANSA) - BELLUNO, 01 GEN - Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una in gravi condizioni, in un incidente frontale tra due automobili avvenuto stamani lungo la SR 203 Agordina, ad Agordo (Belluno). I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza e soccorso le persone coinvolte nel sinistro, che sono state prese in cura dal personale del Suem e sono state trasferite in ospedale; uno di essi, di 22 anni e residente nel veneziano, è in "codice rosso". I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale. (ANSA).

