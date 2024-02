Foibe: Casellati, oggi i giovani sanno più di noi Ministro Riforme alla tappa 'Treno del Ricordo' a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, FEB 12 - "Avevo fatto la dichiarazione di voto per Forza Italia per la Giornata del Ricordo, e fu una legge votata all'unanimità, il che significa coscienza condivisa. Io non l'ho studiata, ma i giovani di questa generazione sono più fortunati di me perché adesso, proprio attraverso questo far riemergere il ricordo, hanno consapevolezza di quello che è successo. Io non l'ho avuta". Lo ha detto la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, in occasione della tappa di Venezia del "Treno del Ricordo" che commemora i martiri delle foibe e dell'esodo. "Per noi - ha proseguito Casellati, a proposito della legge istitutiva della Giornata - è stato un grande risultato, perché tutti ebbero la consapevolezza di quello che aveva portato questa atrocità, e tutti ci sentivamo in colpa nei confronti di questa popolazione dimenticata dalla storia e dai libri di storia", ha concluso. (ANSA).

BUO