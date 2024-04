Fincantieri e Ncl celebrano il varo di Norwegian Aqua Cerimonia nello stabilimento di Marghera

(ANSA) - TRIESTE, 23 APR - Norwegian Cruise Line (Ncl) e Fincantieri hanno celebrato oggi allo stabilimento di Marghera (Venezia) il varo di Norwegian Aqua, la prima unità della classe Prima Plus. Il varo dell'unità sancisce il completamento dei lavori esterni effettuati sulla nave per prepararla al debutto, previsto per aprile 2025. Durante l'evento, secondo un antico rito della tradizione marinara, due monete sono state saldate su Norwegian Aqua. "Siamo entusiasti di celebrare un'altra pietra miliare insieme ai nostri partner di Fincantieri, che sono parte integrante del viaggio delle navi della classe Prima", ha affermato David J. Herrera, presidente di Ncl. Con 156.300 tonnellate di stazza lorda - riporta una nota - e una lunghezza di circa 322 metri, la nuova unità sarà più grande del 10% rispetto alle prime due navi della classe Prima, anch'esse costruite da Fincantieri, e disporrà di più spazio e offerte innovative, tra cui l'Aqua Slidecoaster, le prime montagne russe e scivolo d'acqua ibridi al mondo, il Glow Court, un nuovo complesso sportivo digitale con pavimento interattivo a Led, e la Ocean Boulevard, la passeggiata all'aperto a 360 gradi più grande mai realizzata da Ncl. "Siamo orgogliosi di far parte di questo viaggio di trasformazione, in cui puntiamo sull'innovazione, pietra miliare del nostro piano industriale, per spingerci oltre i confini e innalzare gli standard del settore", ha detto Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione Navi mercantili di Fincantieri. (ANSA).

