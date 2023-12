Finanziamento Usa di 120 mila dollari all'Università di Padova Per la ricerca sulle tecnologie quantistiche

(ANSA) - PADOVA, 11 DIC - Il dipartimento della Difesa degli Usa ha finanziato con 120.000 dollari l'Università di Padova per studiare problemi di fisica fondamentale e applicata: dall'origine delle galassie nell'universo primordiale, alle ottimizzazioni complesse di problemi logistici industriali. Per il dipartimento di Fisica e Astronomia e Quantum Computing and Simulation Center di Padova si tratta di condurre un progetto sul benchmarking numerico delle simulazioni quantistiche. "Il prestigio di questo finanziamento - dice Flavio Seno, direttore del dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Ateneo euganeo - è testimoniato anche dall' importanza delle altre aziende che hanno vinto il grant: l'Università di Harvard, BlueQubit, Polaris Quantum Biotech e Moody's". Come dimostrano gli ultimi studi sul calcolo quantistico (un algoritmo quantistico su 48 qubits logici mediante codici di correzione degli errori con centinaia di operazioni logiche) il campo scientifico finanziato dimostra quanto velocemente la tecnologia dei computer quantistici ad atomi di Rydberg si stia sviluppando e delle nuove possibilità che si apriranno in futuro. "Con questo bando - spiega Simone Montangero, direttore del Quantum Computing and Simulation Center di Padova - possiamo usare un simulatore quantistico all'avanguardia, QuEra, per studiare due fenomeni apparentemente distinti, ma strettamente collegati: la probabilità di errore nell' esecuzione di algoritmi per risolvere ottimizzazioni combinatoriali complesse e la formazione delle galassie nell'universo primordiale. Entrambi questi fenomeni possono essere descritti da una transizione di fase, ovvero il cambiamento repentino dello stato di un sistema: nel primo caso da uno stato che non codifica informazione utile ad uno che codifica la soluzione del problema di ottimizzazione; nel secondo, da uno stato disordinato a uno ordinato. Nelle due situazioni, durante questa transizione, possono formarsi alcune imperfezioni: per le ottimizzazioni combinatoriali complesse si tratta delle imprecisioni nel calcolo, per l'universo primordiale sono le galassie. In conclusione usando le tecnologie di QuEra - l'azienda che gestisce il più avanzato simulatore quantistico ad atomi neutri al mondo accessibile su cloud pubblico - possiamo studiare affascinanti problemi di fisica fondamentale e applicata". (ANSA).