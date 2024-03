Fiandre: Mozzato 'il più bel giorno della mia vita in bici' Il veneto, secondo, non ci crede 'avrei firmato per la Top 20'

(ANSA) - AUDENARDE, 31 MAR - "Oggi è il giorno più bello della mia vita in bicicletta". Lo dice Luca Mozzato, 26enne veneto di Arzignano dopo aver conquistato il secondo posto al Giro delle Fiandre dietro all'irraggiungibile Mathieu Van der Poel. "Sono super felice - continua il portacolori dell'Arkea B&B -. Se questa mattina qualcuno mi avesse detto che sarei entrato nella top 20, sarei già stato felice. Per un posto nella top ten avrei firmato subito. Quindi salire sul podio è stato semplicemente pazzesco. Per questo penso che sia il giorno più bello della mia vita in bicicletta". Già vincitore quindici giorni fa della Bredene Coxid Classic, semiclassica belga, Mozzato ha battuto in volata l'australiano Michael Matthews, poi declassato per scorrettezze a beneficio del tedesco Nils Politt, salito sul terzo gradino del podio e "molto contento" del suo secondo podio in una Monument dopo il secondo posto alla Parigi-Roubaix nel 2019. "Oggi ero rimasto molto deluso dal mio quarto posto - dice il tedesco dell'UAE - ma poi ho ricevuto una telefonata sull'autobus che mi diceva che Michael (Matthews ndr) era stato declassato". (ANSA).

CLN