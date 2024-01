Fausto, opera di Louise Bertin torna dopo oblio di due secoli In cd/libro Palazzetto Bru Zane la prima registrazione mondiale

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Un oblio durato quasi due secoli ha avvolto Fausto, opera semiseria in quattro atti che la musicista francese Louise Bertin compose intorno al 1825. L'autrice, amica di Hector Berlioz, aveva venti anni quando affrontò la vicenda di Faust con energia e disinvoltura per un risultato che andò oltre le aspettative del pubblico e conquistò la critica. Orchestrazione piena di colori, cantabili affascinanti, cori vigorosi... tutto faceva supporre che l'opera sarebbe entrata nel repertorio. Invece, dopo tre sole rappresentazioni il Théâtre-Italien nel 1831 chiuse e la partitura finì dimenticata fino a oggi nei depositi della Bibliothèque nationale de France. A ridarle vita è ora Palazzetto Bru Zane, l'istituto con sede a Venezia impegnato nella riscoperta del patrimonio musicale romantico francese, che ne pubblica il 26 gennaio la prima registrazione mondiale nell'edizione cd/libro della sua collana Opéra français, ormai ricca di 38 titoli. Louise Bertin (1805-1877) scrisse anche il libretto tradotto in italiano da Luigi Balocchi. L'opera fu rappresentata per la prima volta con un tenore nel ruolo di Fausto, che tuttavia era stato originariamente concepito per un mezzosoprano, Rosmunda Pisaroni. È questa prima versione - mai eseguita nemmeno finché visse la compositrice - che Christophe Rousset dirige qui in una registrazione integrale con strumenti storici alla guida dei Talens Lyriques e del Flemish Radio Choir e un cast vocale formato da Karine Deshayes, Karina Gauvin, Ante Jerkunica, Nico Darmanin, Marie Gautrot, Diana Axentii, Thibault de Damas. Il libro di 192 pagine, ha testi di presentazione in francese e in inglese e il libretto in italiano, francese e inglese. La registrazione - realizzata nel giugno 2023 alla Seine Musicale di Parigi - è disponibile in download e streaming sulle piattaforme digitali, con libretto scaricabile online. L'opera sarà messa in scena dall'Aalto-Musiktheater di Essen (Germania) in coproduzione con Palazzetto Bru Zane il 27 gennaio con otto repliche fino all'8 maggio con la direzione di Andreas Spering e la regia di Tatjana Gürbaca. (ANSA).

