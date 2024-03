Falsa documentazione per lavori edilizi, denunciato ingegnere Clienti hanno svolto i lavori in casa senza autorizzazioni

(ANSA) - ASIAGO, 06 MAR - La guardia di Finanza di Asiago ha denunciato un ingegnere che operava sull'Altopiano dei 7 comuni, per contraffazione di altri pubblici sigilli e per le violazioni inerenti al Testo Unico Edilizia. Le Fiamme Gialle asiaghesi, a seguito di anomalie segnalate da un Ente Pubblico, hanno eseguito degli accertamenti sospettando che il professionista consegnasse ai propri clienti titoli edilizi (Scia e Cila) solo apparentemente presentati agli uffici tecnici comunali. Si è così scoperto che l'indagato aveva formato presso il proprio studio decine di titoli edilizi sui quali aveva apposto, tramite dei lucidi, un timbro di protocollo di ricezione appartenente all'Ente Pubblico. Il professionista aveva poi consegnato il documento contraffatto ai clienti i quali, sulla scorta della fiducia riposta nell'ingegnere, avevano avviato lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili anche per consistenti importi. Inoltre, è stata accertata la formazione di numerosi titoli edilizi per l'installazione di appostamenti precari per la caccia, risultati anch'essi contraffatti e mai presentati presso gli uffici competenti. (ANSA).

