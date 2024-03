Evadevano il fisco nascondendo parte dei proventi alle Bahamas Imprenditori trevigiani pagano 1,2 milioni di euro

(ANSA) - TREVISO, 25 MAR - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 1,2 milioni di euro, da una società attiva nel commercio di software e applicativi informatici, ritenuta responsabile di aver occultato parte dei proventi illeciti alle Isole Bahamas. L'azienda si era 'nascosta' al fisco tra il 2015 e il 2018 grazie all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da una società maltese, che ammontavano a circa 1,5 milioni di euro ed erano relative all'utilizzo di un software di cui l'impresa con sede a La Valletta, a sua volta partecipata da una società con sede in Liechtenstein, sarebbe stata licenziataria. (ANSA).

