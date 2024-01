Dottoressa ospedale di Dolo indagata per morte di una paziente La donna è deceduta poche ore dopo il ricovero

(ANSA) - DOLO, 06 GEN - La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sul decesso di Marta Callegaro, la 62enne di Mira deceduta lo scorso 30 dicembre nell'ospedale di Dolo (Venezia), sulla quale la prossima settimana verrà eseguita l'autopsia. Ad effettuare la perizia autoptica sarà la dottoressa Alessia Viero, in presenza di Alessandra Rossi, medico legale di Padova per la parte offesa. La magistrata, Daniela Moroni, ha aperto un procedimento penale per l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario. Dopo aver acquisito e posto sotto sequestro tutta la documentazione clinica, ha iscritto nel registro indagati una dottoressa del pronto soccorso di Dolo, una 47enne di Padova. Callegaro si era recata in pronto soccorso dopo essere svenuta, presentando sintomi influenzali. Dopo i primi esami, le era stato diagnosticato un principio di gastroenterite ed era stata ricoverata nel reparto di Geriatria in attesa che si liberasse un posto in Nefrologia. Qualche ora più tardi è deceduta a causa di un arresto cardiaco che non ha convinto il marito, il quale ha sporto denuncia. (ANSA).

