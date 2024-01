Donna uccisa per soldi, presunto killer arrestato in Spagna Dominicano 29enne, nei suoi confronti mandato arresto europeo

(ANSA) - TREVISO, 05 GEN - E' stato arrestato uno dei presunti esecutori materiali dell'omicidio di Margherita Ceschin, 72 anni, avvenuto lo scorso 23 giugno all'interno della sua abitazione a Conegliano (Treviso). Si tratta di un uomo di 29 anni, di origini dominicane, nei cui confronti il Gip di Treviso a ottobre aveva emesso un mandato di arresto europeo. L'operazione è avvenuta a El Vendrell, centro della Catalogna a una settantina di chilometri da Barcellona (Spagna). L'indagato è stato rintracciato al termine di una localizzazione avvenuta grazie al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, attivata dall'autorità giudiziaria e supportata dagli elementi ottenuti nelle indagini dai Carabinieri di Treviso. Ora è stato preso in custodia dalla Polizia Nacional Iberica, in attesa di consegna alle autorità italiane. Nei giorni successivi al delitto gli investigatori arrestarono Enzo Lorenzon, 79 anni, ex marito e presunto mandante, Sergio Lorenzo (38), ritenuto uno degli esecutori materiali, e Juan Maria Guzman (41), una figura che avrebbe agito da mediatrice tra Lorenzon e i killer. (ANSA).

