Daspo per 8 minori per due anni per rissa a Padova Dalla Questura anche 8 avvisi orali

(ANSA) - PADOVA, 04 FEB - Otto daspo urbani e altri otto avvisi orali sono stati comminati dal questore di Padova a minori tra i 14 e 15 anni coinvolti nella rissa del 20 gennaio scorso in una piazza della città euganea. Con il provvedimento viene vietato l'accesso e lo stazionamento in piazza De Gasperi e piazzale Stazione e nelle aree e vie limitrofe per un periodo di due anni. Le notifiche sono state fatte oltre ai ragazzi anche alle loro famiglie dalla Divisione Anticrimine in seguito alle indagini svolta anche attraverso la visione dei circuiti di videosorveglianza e culminata con l'identificazione dei responsabili poi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia per rissa continuata, lesioni personali in concorso e porto in luogo pubblico di armi ed oggetti atti ad offendere. Nella rissa rimasero feriti tre giovani. (ANSA).

CS