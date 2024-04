Dall'Arena un podcast sulle figure femminili dell'Opera Progetto con Unicredit e Onepodcast in cinque puntate

(ANSA) - VERONA, 23 APR - Un podcast dedicato all'empowerment femminile e al gender gap, partendo dalle figure femminili dell'Opera, è stato lanciato dalla Fondazione Arena di Verona, von il titolo 'Sempre libera. Ragazze all'Opera', in cinque puntate da quindici minuti realizzate da OnePodcast con il sostegno di Unicredit. Violetta Valéry, Carmen, Aida, Rosina e Tosca: i personaggi femminili più incredibili dell'Opera 'parlano' alle donne del ventunesimo secolo. La speaker Florencia Di Stefano Abichain e la scrittrice Daniela Farnese si lasciano ispirare dalle eroine del Festival areniano per affrontare sogni, traguardi e realizzazione personale, indipendenza economica, carriera, impresa e finanza. Il progetto è stato presentato al Fuorisalone di Milano, a Palazzo Borromei, sede Unicredit, che ha ospitato l'installazione realizzata con i costumi femminili dell'Aida 'di cristallo', produzione che ha inaugurato lo scorso anno il centesimo Festival areniano. Presenti la sovrintendente Arena Cecilia Gasdia, unica donna alla guida di una Fondazione lirico sinfonica, le autrici del podcast e il regista Stefano Poda, autore dei costumi in mostra dedicati all'esaltazione della figura femminile. Il primo episodio è dedicato a Violetta Valéry, protagonista de La Traviata e si può già ascoltare su Youtube. Violetta ha meno di 45 anni ed è senza marito, una criticità per l'epoca. Usa i suoi risparmi per mantenere Alfredo che è in rotta con la famiglia, e parla al 40% delle donne italiane over45 che non gode di risparmi personali, affrontando il tema dei piani assicurativi per il futuro. Le prossime puntate usciranno ogni due settimane, di giovedì. (ANSA).

