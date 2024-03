Da Re, Zaia scenda in trincea e combatta per la Lega 'Il vero problema è la leadership di Salvini'

(ANSA) - TREVISO, 14 MAR - Il vero problema della Lega "è la leadership di Salvini che non raccoglie alcun tipo di consenso. Ma le figure importanti che dovevano mettersi in prima fila non lo hanno mai fatto e fra queste Luca Zaia che dice sempre di essere un governativo, un amministratore". Lo ha detto oggi, parlando con i giornalisti a Bruxelles, l'europarlamentare Gian Antonio Da Re, di recente espulso dalla Lega, a causa delle espressioni verbali usate nei confronti del segretario federale. "Vorrei ricordare a Zaia - ha aggiunto Da Re - che è stata la politica a metterlo a fare il governatore del Veneto, grazie alle sue capacità, e grazie alla sua visione. Ad un certo punto - ha concluso - occorre scendere in trincea e combattere per il proprio partito". (ANSA).

