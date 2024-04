Da Angela a Maggioni, le novità dell'offerta estiva Rai Il 7 giugno la serata evento dall'Arena per il canto lirico

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il 7 giugno la serata evento dall'Arena di Verona per festeggiare l'iscrizione del canto lirico a patrimonio Unesco con il maestro Riccardo Muti; dall'8 giugno il ritorno di Alberto Angela con Noos in prima serata; a luglio quattro appuntamenti con Summer Hits, promosso da Rai2 sulla rete ammiraglia. Sono questi i punti di forza dei palinsesti estivi della Rai di cui il cda ha preso atto. Rai2 sarà la rete olimpica con un palinsesto dedicato, ma ci sarà spazio anche per nuove serie tv, come Miss Fisher. Su Rai3 il 24 luglio debutta in prime time Newsroom, nuovo approfondimento con Monica Maggioni. Dal 7 luglio torna il Kilimangiaro. (ANSA).

MAJ