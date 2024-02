Covid: Venezia ha pagato conto più alto in mancate entrate Il capoluogo al top in Italia per spesa pro capite, 703 euro

(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - E' Venezia la città italiana le cui casse hanno pagato più duramente il costo pro capite del Covid 19, con un impatto di 703 euro per cittadino. Nella regione, è stata seguita da Padova (166 euro pro capite) e Verona (143). E anche in termini asssoluti, fra mancate entrate e spese per le dotazioni anti-contagio, èVenezia a guidare la classifica delle amministrazioni più penalizzate, con con un conto in negativo di 177,1 milioni di euro, davantio a Verona, 37,2 milioni, e Padova, 34,2 mln. Sono i dati elaborati dal Centro studi enti locali sui Comuni italiani con più di 150mila abitanti e basata su dati del ministero dell'Economia e delle Finanze. A livello generale, la pandemia Covid-19 ha colpito le maggiori città italiane in termini di mancate entrate fiscali e spese per 2 miliardi di euro. (ANSA).

