Controlli su lavoro delle colf nel Bellunese,152 sono irregolari Guardia di Finanza accerta evasione per cinque milioni di euro

(ANSA) - BELLUNO, 06 MAR - La Guardia di Finanza di Belluno ha scoperto 152 tra colf e badanti assunti irregolarmente, 128 dei quali evasori totali, con una somma complessiva di cinque milioni di euro sottratti al fisco. Il controllo è stato svolto dai finanzieri assieme all'Inps individuando così, dallo scorso luglio, numerose posizioni riferite a lavoratori domestici, in regola con il rapporto di collaborazione e con il versamento delle ritenute previdenziali, ma inadempienti sotto il profilo della presentazione delle dichiarazioni fiscali dal 2017 al 2021. Per questi lavoratori, la normativa fiscale prevede che, al superamento di determinate soglie di reddito (8.000 euro fino al 2021, 8.176 euro dal 2022), il contribuente debba presentare la dichiarazione dei redditi, potendola omettere al di sotto di tali soglie. Il monitoraggio svolto in provincia di Belluno ha permesso di individuare circa 3.700 posizioni, avviando i controlli fiscali nel corso di quelli risultanti via via con più elevati profili di rischio. Nel corso di 6 mesi (settembre 2023 - febbraio 2024), sono stati controllati 152 collaboratori domestici, per alcuni dei quali (128, pari all'84% del totale) è stata rilevata persino l'omessa presentazione della dichiarazione per una base imponibile complessiva sottratta a tassazione di oltre 5 milioni di euro. Il profilo reddituale degli interessati è stato ricostruito attraverso la documentazione detenuta dall'INPS, grazie al fatto che, nella maggioranza dei casi, i datori di lavoro avevano inserito tutti i dati previsti (periodi di assunzione, ore lavorate, tariffe orarie, contributi versati, date di versamento, trimestri di riferimento). I controlli svolti finora hanno riguardato solamente una percentuale minoritaria dei potenziali evasori individuati e per questo le Fiamme Gialle proseguiranno gli accertamenti (ANSA).

