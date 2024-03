Continua a molestare la ex compagna, posto ai domiciliari Viola il divieto del Tribunale di avvicinarla

(ANSA) - VICENZA, 05 MAR - Un uomo di 53 anni di Lusiana Conco (Vicenza), è stato posto agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, proseguiti anche dopo essere stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'arresto è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta della locale Procura, dopo che, nonostante indossasse il braccialetto elettronico, l'uomo ha violato i termini dell'allontanamento dalla donna. Nonostante l'obbligo di non avvicinarsi alla donna il 53enne ha continuato a molestare l'ex compagna. (ANSA).

BCN