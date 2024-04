Condannato all'ergastolo in Sri Lanka, rintracciato sul Garda Era su una barca da pesca, condanna per omicidio risale al 2018

(ANSA) - VERONA, 03 APR - Si è conclusa sul lago di Garda la latitanza di un 55enne dello Sri Lanka, ricercato dopo una condanna all'ergastolo per omicidio volontario nel suo Paese. L'uomo è stato intercettato dalla Squadra Acque Interne di Peschiera del Garda (Verona) nei pressi di Punta San Vigilio. Gli agenti hanno fermato l'uomo per un controllo mentre era a bordo di una barca da pesca. Residente a Garda (Verona), era ricercato da un anno su mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti, poiché sarebbe scappato dal suo paese d'origine nel 2018 dopo essere stato incriminato e poi condannato dinanzi alla High Court Chilaw dello Sri Lanka per omicidio volontario. Nel giugno del 2010, avrebbe accoltellato un suo connazionale a seguito di un litigio nato tra i due nel settore della pesca, e per questo è stato condannato all'ergastolo. Accertata la situazione a suo carico, i poliziotti lo hanno messo in sicurezza e condotto in Questura per i necessari approfondimenti, informando nel frattempo la Direzione Centrale della Polizia Criminale-Divisione Interpol per acquisire la documentazione necessaria. Ultimata l'attività, il 55enne è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio. (ANSA).

