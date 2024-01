Concerto di Capodanno a Venezia omaggia Puccini e 70 anni tv L'appuntamento alla Fenice è giunto alla 21/a edizione

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - Due anniversari sono stati ricordati oggi nel tradizionale concerto di Capodanno 2024 al teatro La Fenice di Venezia, trasmesso in mondovisione. L'orchestra e il coro della fondazione lirica hanno omaggiato il centenario dalla morte di Giacomo Puccini e i 70 anni dalla prima trasmissione televisiva, assieme ai 100 anni della radio Rai. Il concerto, arrivato alla sua ventunesima edizione, è stato diretto da Fabio Luisi; solisti il soprano Eleonora Buratto e il tenore Fabio Sartori. Prima dell'inizio dello spettacolo, il sindaco Luigi Brugnaro, insieme al sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina, ha voluto salutare le maestranze ringraziandole per l'ottimo lavoro svolto. Tra le autorità presenti l'ambasciatore austriaco in Italia, Jan Kickert e il nuovo prefetto di Venezia, Darco Pellos. Il programma musicale si è composto di due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l'esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio operistico più amato, che si è concluso con i classici "Va' pensiero" dal Nabucco e con il brindisi "Libiam ne' lieti calici" dalla Traviata di Giuseppe Verdi. (ANSA).

COM-BUO