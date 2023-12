Concerto Capodanno a Verona con i finalisti di X Factor 2023 Sarafine, Stunt Pilots, Solito Dandy, Maria Tomba in piazza Bra

(ANSA) - VERONA, 13 DIC - I quattro finalisti dell'edizione 2023 di X Factor saranno protagonisti della concerto di Capodanno a Verona. Sarafine (vincitrice del talent), Stunt Pilots, Il Solito Dandy e la veronese Maria Tomba si esibiranno in piazza Bra, accanto all'Arena, in un palcoscenico a cielo aperto: sono attesi migliaia di spettatori. Il via libera al concerto è arrivato oggi dalla giunta comunale. La serata sarà trasmessa in diretta da RTL 102.5. (ANSA).