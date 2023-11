Con un visore viaggio nel tempo lungo le Ville Venete Progetto nella Riviera del Brenta da Ca' Foscari-Iuav-Tiscali

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - Viaggiare nel tempo tra le Ville Venete, trasportati da un'imbarcazione storica e dalla realtà virtuale, sarà possibile grazie al progetto ViVe Vr-Boat (Ville venete virtual reality boat) che unisce le competenze di università e imprese. L'Università Ca' Foscari di Venezia coordina il progetto, che coinvolge Iuav, Invisible Cities, Strategy Innovation, Il Burchiello e Tiscali Italia come partner tecnologico. Il finanziamento complessivo è di 1,5 milioni di euro, durerà un anno e le prime esperienze saranno testate nell'estate 2024. Il co-finanziamento ministeriale è stato assegnato nell'ambito del Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). A bordo dell'imbarcazione Il Burchiello, risalendo il Brenta partendo da Venezia in direzione di Padova, il visitatore avrà a disposizione il dispositivo Oculus, con cui potrà vedere la struttura delle Ville Venete, e tutte le aree circostanti popolarsi di contenuti virtuali e ricostruzioni storiche in 3D sovrapposte all'edificio, restituendo una serie di informazioni architettoniche, strutturali e storiche in forma di immagini 3D in movimento e suoni, con musica e voce narrante. Appena scesi sarà possibile scaricare tramite QR-Code un video personalizzato, elaborato al momento della propria esperienza, che include un montaggio delle immagini basato sull'analisi automatizzata delle proprie reazioni di stupore e meraviglia. Ca' Foscari svilupperà e sperimenterà nuove tecniche per la sincronizzazione di flussi video provenienti da reti di camere, in particolare per la creazione di sommari video integrati e per la fusione di flussi video indipendenti; Iuav, con la responsabilità scientifica di Giuseppe D'Acunto, si occuperà della ricerca storica e architettonica, della creazione dei modelli digitali che ricostruiscono l'architettura e il contesto urbano e paesaggistico. Tiscali offrirà soluzioni di connettività 5G FWA combinate con il paradigma dell'Edge Computing, servendosi di OpNet SpA, operatore 5G FWA nato a valle dello scorporo societario di Linkem, il cui ramo retail si è fuso con Tiscali. La start-up Invisible Cities, di cui Tiscali Italia è socio co-fondatore, fornirà la tecnologia del progetto basata sul brevetto proprietario del Mov-X, attualmente utilizzata per un percorso immersivo nel centro storico di Roma. (ANSA).