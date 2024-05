Con 70 centenari a raduno Padova entra nel Guinnes dei primati Demolito il precedente record detenuto dalla città di Brisbane

(ANSA) - PADOVA, 04 MAG - La Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus entra con Padova e il Veneto nel Guinness World Records. Sono, infatti, ben settanta i centenari radunati contemporaneamente al Palazzo dello Sport alla presenza del giudice del Guinness World Records Lorenzo Veltri. Veltri ha certificato assieme al suo staff il superamento del primato alle 12.30 in punto. Demolito, dopo otto anni, il precedente record detenuto dalla città di Brisbane, in Australia, che era stata capace di radunare 45 centenari nel 2016. "Un primato fantastico - spiega il direttore generale della Fondazione Opera Immacolata Concezione Fabio Toso - che siamo riusciti a raggiungere grazie al lavoro di tutti colori che si sono impegnati per mettere in moto questa imponente macchina organizzativa. Oggi la soddisfazione e l'orgoglio è stata quella di vedere così tanti centenari riuniti in questa grande festa che hanno voluto fortemente essere presenti». I numeri: 55 donne e 15 uomini hanno concorso al record, Luigi Zanon, 106 anni (nato il 7 aprile 1918), era il più anziano presente, mentre Ada Trevisan (17 ottobre 1919), 104 anni, era la donna più anziana che ha partecipato al Guinness World Records". (ANSA).

BCN