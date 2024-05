Cna Veneto, nel 2024 l'artigianato cambia pelle I dati degli indicatori del primo Focus economia e territorio

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAG - La lettura degli ultimi dati forniti dall'Osservatorio Economia e Territorio Cna Veneto mostra come la dinamica negativa legata alla pandemia, relativamente ad alcuni indicatori quali il pil, i consumi, gli Investimenti, l'occupazione, l'export e il turismo possa considerarsi del tutto archiviata. I dati infatti mostrano come, per ora, la tendenza sulle dinamiche di quest'anno per il Veneto sia di una economia di stabilizzazione. Due gli indicatori più rilevanti: imprese e occupazione: calano le Imprese, ma cambia l'artigianato. (ANSA).

CO