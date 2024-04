Cgil e Uil in piazza in Veneto, 'basta morti sul lavoro' A Mestre corteo fino alla sede di Confindustria Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Cgil e Uil in piazza, oggi, in Veneto contro le morti sul lavoro con i vertici regionali che hanno guidato un corteo che è giunto davanti alla sede di Confindustria Venezia. "In tutte le province del Veneto ci sono stati presidi nelle piazze e davanti alle prefetture per dire basta alle morti e agli infortuni sul lavoro - hanno detto Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto e Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto -. Chiediamo che venga cambiato il modo di fare impresa mettendo un freno agli appalti e subappalti a cascata, valorizzando il lavoro che deve essere sicuro, giustamente retribuito e dignitoso". "L'ennesima strage dell'altro ieri alla Centrale di Suviana, come l'incidente mortale di pochi giorni fa avvenuto a Mestre, sono l'ulteriore conferma che questo modello non è più accettabile, deve cambiare - hanno concluso - e deve farlo ora: gli infortuni vanno azzerati, non si può morire di lavoro". (ANSA).

