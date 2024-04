Cgia, entro 10 anni 3 milioni di lavoratori in meno in Italia Solo la provincia Prato avrà un aumento dello 0,75%

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Le previsioni dicono che entro i prossimi 10 anni la platea delle persone in età lavorativa (15-64 anni) presente in Italia è destinata a diminuire di 3 milioni di unità (-8,1%). Lo sostiene la Cgia di Mestre, sottolineando che se all'inizio del 2024 questa area demografica includeva poco meno di 37,5 milioni di unità, nel 2034 è destinata a scendere rovinosamente, arrestandosi a poco meno di 34,5 milioni di persone. Le ragioni di questo crollo vanno ricercate nel progressivo invecchiamento della popolazione: con sempre meno giovani e con tanti baby boomer destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età, molti territori subiranno un autentico "spopolamento", anche di potenziali lavoratori, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra le 107 province d'Italia monitorate, sottolinea l'Ufficio studi degli Artigiani di Mestre, che ha elaborato le previsioni demografiche dell'Istat, solo quella di Prato registrerà in questi 10 anni una variazione assoluta positiva (+ 1.269 unità pari al +0,75%). Tutte le altre 106, invece, presenteranno un saldo anticipato dal segno meno. (ANSA).

