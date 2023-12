Casapound pone 'pietra d'inciampo' a Padova per morti Gaza 'Solo nostro intervento ricorda la tragedia in Palestina'

(ANSA) - PADOVA, 19 DIC - Una "pietra d'inciampo" simile a quella per i morti nei lager, ma dedicata "per la Palestina e i suoi figli" è comparsa nella notte davanti al palazzo del Bo, sede dell'Università di Padova. A rivendicare l'azione è stata Casapound, sostenendo "come sia stato necessario un nostro intervento per ricordare a qualcuno la tragedia in corso in Palestina". Contro questa azione si sono levate critiche sia da parte della Comunità ebraica padovana che da parte dell'Anpi. Secondo Casapound "le pietre d'inciampo che abbiamo posizionato rappresentano un messaggio di pietà umana e una speranza di pace per una zona del mondo e per una popolazione martoriati da decenni di guerra senza quartiere". (ANSA).