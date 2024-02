Carofiglio e Kingsley ospiti di Treviso Giallo Dal 21 al 24 marzo, la sesta edizione del festival letterario

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Torna Treviso Giallo. La sesta edizione si svolgerà dal 21 al 24 marzo al Museo Santa Caterina della città; con un'anticipazione il 29 febbraio. Eventi avranno luogo anche a Vicenza, Padova, Mestre, Venezia, Verona, Oderzo, Castelfranco Veneto. Fra gli ospiti Gianrico Carofiglio, Felicia Kingsley, Donatella Di Pietrantonio, Massimo Carlotto, Fabrizio Roncone, Licia Troisi; attesi gli attori della fiction Mare fuori Serena Codato, alias Gemma e Francesco Panarella, alias Cucciolo. In programma incontri con i giornalisti d'inchiesta Lucio Luca e Anabel Hernández. In cartellone tavole rotonde su spionaggio, crimini economici, mafie, misteri d'Italia, crimini ambientali, devianze, crimini nella Storia; presentazioni di novità editoriali, proiezioni cinematografiche, spettacoli, performance, mostre e laboratori per bambini con il coinvolgimento delle scuole e delle università. Prevista la sezione Giallo Kids dedicata ai più piccoli per avvicinarli alla letteratura con letture e laboratori. L'Università Ca' Foscari Venezia ospiterà un incontro dedicato a Simenon. "Treviso, candidata Capitale italiana della Cultura 2026, si distingue per essere luogo attrattivo sia per le proposte culturali che per la storia e bellezza del territorio. Treviso Giallo, con il suo ricco programma che vede riuniti in un unico contesto magistrati, avvocati, criminologi, psicologi, scrittori, giornalisti e accademici da tutta Italia, sempre a ingresso libero e gratuito, è diventato un punto di riferimento nazionale in ambito letterario, inserito anche nella prestigiosa sezione Luci sui Festival del Salone del Libro di Torino", spiega Maria Teresa De Gregorio, assessora alla Cultura, Musei, Biblioteche, Beni Culturali, Marketing Territoriale e Turismo del Comune di Treviso. Treviso in giallo è realizzato in collaborazione con il Comune di Treviso che sostiene il festival dalla prima edizione, così come la Regione del Veneto. L'edizione 2024 vede anche il patrocinio di Rai Veneto e il partenariato con il Tgr. (ANSA).

