Carnevale, cala il sipario sul Capodanno cinese a Venezia Generazione Z dietro il successo dell'iniziativa

(ANSA) - VENEZIA, 13 FEB - Si concludono il 13 febbraio le celebrazioni della Magia del Capodanno Cinese che hanno animato il Carnevale di Venezia 2024, con danze, sfilate sull'acqua e laboratori che hanno aperto per la prima volta al grande pubblico la tradizione che si cela dietro la millenaria cultura d'Oriente. Tutti gli eventi, che si sono svolti nei luoghi più rappresentativi di Venezia e Mestre, sono stati proposti e organizzati da una giovanissima associazione nata due anni fa proprio nel capoluogo veneto, la Italy China Culture and Turism Promotion Association, fondata due anni fa da due giovanissimi ragazzi, nati in Cina ma cresciuti a Venezia: il presidente Max Ronglin Liu, classe 98, e il segretario e tesoriere Ludovico Xiaoliang Huang, classe '96. "Grazie a Vela, al Comune di Venezia e al tema del Carnevale 2024, che ha celebrato l'Oriente e Marco Polo, tutte le iniziative che abbiamo proposto sono state calorosamente accolte e abbiamo cercato di realizzarle al meglio", ha affermato Liu Ronglin, aggiungendo che "ci sono molte etichette sui cinesi, come il fatto che sono emigrati solo per lavorare facendo soldi e famiglia all'estero, ma per la nostra generazione che è cresciuta qui è diverso: desideriamo un'integrazione molto più profonda con la cultura e la gente italiana". L'associazione, che mira a far debuttare nuove iniziative legate al paese del Sol Levante a Venezia durante l'anno, ha portato al Carnevale 2024 gli atleti della Italy lion and dragon dance, che hanno animato draghi e leoni. (ANSA).

