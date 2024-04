Calcio: Verona; out Magnani cambia il volto della difesa Diverse opzioni per il centro campo, certo Bonazzoli

(ANSA) - VENEZIA, 04 APR - Cambia ancora volto la difesa del Verona in vista della gara interna con il Genoa. L'ammonizione rimediata a Cagliari, infatti, comporta la squalifica per un turno a Magnani che, dunque, salterà la gara al 'Bentegodi' con i rossoblu. Sarà chiamato quindi Coppola a fare coppia nel pacchetto centrale difensivo con Dawidowicz. Diverse le opzioni in fase offensiva per il mister Baroni, ma vista la prestazione in Sardegna un posto sembra assicurato per Bonazzoli. Oggi, intanto, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina. Di seguito il report: attivazione, possesso palla e lavoro tattico. Domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana come di consueto a porte chiuse. (ANSA).

YV5-BCN