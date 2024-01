Brugnaro, 'Marco Polo vero veneziano rappresentante d'impresa' Al via le iniziative per i 700 anni dalla morte del mercante

(ANSA) - VENEZIA, 09 GEN - "Marco Polo era un vero veneziano, un rappresentante di un modo di fare impresa caratterizzato dall'apertura verso ciò che il mondo ha da offrire". Inizia così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, la presentazione delle iniziative che dureranno per tutto il 2024 in occasione dei 700 anni dalla morte del mercante veneziano. Il primo cittadino lagunare ha ringraziato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha permesso l'istituzione del comitato per la celebrazione dell'anniversario. La direzione scientifica è in capo alla rettrice dell'Università Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, che l'ha definita come "un'occasione da non perdere per lavorare insieme, ripercorrendo le vie marine e terrestri percorse da Marco Polo". Il progetto prevede il coinvolgimento di altre università italiane e straniere sulla Via della Seta, per approfondire e studiare la figura dell'esploratore veneziano e la sua eredità. Soddisfatta anche la presidente dei Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi. "Un'occasione preziosa", ha commentato snocciolando le date dei prossimi appuntamenti: il 10 gennaio a Palazzo Mocenigo verrà inaugurata l'esposizione "L'asse del tempo", che vedrà al centro tessuti e sete provenienti da Oriente, il 6 aprile avrà il via la grande mostra "I mondi di Marco Polo" a Palazzo Ducale e dal 29 aprile verranno esposti i costumi dello sceneggiato Rai "Marco Polo" del 1982, di Giuliano Montaldo. (ANSA).

