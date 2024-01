Brucia auto per riscuotere assicurazione, denunciato Imprenditore aveva detto che il mezzo gli era stato rubato

(ANSA) - PADOVA, 13 GEN - Un 50enne, imprenditore di Bovolenta (Padova), ha incendiato la propria auto per riscuotere l'assicurazione, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri di Padova.. L'uomo, di Piove di Sacco, aveva denunciato il furto dell'auto dopo averla incidentata per usufruire appunto dell'assicurazione Casco. L'imprenditore, la notte del 25 novembre 2023, a Brugine aveva perso il controllo della guida del suo fuoristrada pick up, finendo fuori strada. In quel frangente ha pensato di abbandonato il mezzo incidentato sul posto per poi recarsi, qualche ora più tardi, in caserma dei carabinieri di Bovolenta a sporgere denuncia: il veicolo, riferì, gli era stato rubato il 24 dicembre. Le incongruenze registrate nel racconto e le indagini condotte dai militari hanno permesso di appurare che l'uomo aveva dichiarato il falso per poter così ottenere il rimborso delle spese di riparazione del veicolo dalla sua assicurazione stipulata con copertura casco. L'imprenditore dovrà così rispondere all'autorità giudiziaria di simulazione di reato. (ANSA).

