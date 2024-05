Blitz in mense scolastiche a Vicenza, scoperti insetti e muffa Indagine di Gdf e Ulss 8 Berica dopo alcune segnalazioni

(ANSA) - VICENZA, 07 MAG - Insetti e muffa nel pane e nei dolci serviti ai bambini della mensa scolastica sono stato scoperti in un blitz dei finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, con il supporto dei Servizio Igiene dell'ULSS 8 Berica, nelle mense delle scuole del capoluogo berico dopo alcune segnalazioni. In un istituto secondario sarebbe emersa la presenza di insetti in alcune pietanze servite ai bambini, e muffa nelle porzioni di pane per alunni celiaci. Da qui l'ispezione nella sede della cooperativa che segue il servizio di ristrutturazione e che ha sede nel comune di Monticello Conte Otto (Vicenza). Secondo la Finanza sarebbero state rilevate gravi carenze di tipo igienico-sanitario riguardanti, tra l'altro, la manutenzione e la pulizia degli elettrodomestici in uso, l'etichettatura e la corretta modalità di stoccaggio degli alimenti. Inoltre, le Fiamme gialle hanno trovato nelle cucine due lavoratori completamente "in nero". (ANSA).

