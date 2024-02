Biennale Venezia, chiude l'era Cicutto, bilancio 2023 in attivo Saldo netto positivo 2,5 milioni, terzo risultato utile dal 2021

(ANSA) - VENEZIA, 29 FEB - Il cda della Biennale di Venezia conclusivo del quadriennio iniziato nel marzo 2020, presieduto da Roberto Cicutto, si è riunito oggi nella sede di Ca' Giustinian approvando i risultati dell'esercizio 2023, chiuso con un saldo netto positivo di 2,5 milioni di euro, terzo risultato utile dal 2021. La seduta ha visto un'analisi complessiva delle attività e dei risultati del quadriennio e dei progetti futuri prima dell'avvio, il 2 marzo, del nuovo Consiglio che sarà presieduto da Pietrangelo Buttafuoco. L'attività del quadriennio ha interessato non solo le attività tradizionali (mostre e festival), ma anche quelle permanenti, cui è stato dato impulso lungo tutto il corso dell'anno con l'Archivio storico (Asac), i College, l'Educational e i progetti speciali dell'Archivio Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla Storia del 2020, Archèus. Labirinto Mozart del 2022, Prometeo. Tragedia dell'ascolto del 2024. Particolare soddisfazione è stata manifestata per l'avvio del progetto del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee e per il rispetto delle scadenze legate agli investimenti finanziati dal MiC con il Piano Nazionale Complementare al Pnrr per la sua realizzazione. L'attività del Centro è stata avviata nel quadriennio con numerosi incontri, l'acquisizione di importanti fondi e il coinvolgimento di docenti e studenti di diverse università, tra le quali a Venezia l'Iuav, Ca' Foscari e l'Accademia di Belle Arti. Il futuro Centro sarà aperto e a disposizione tutto l'anno di studenti, ricercatori, storici e appassionati. Per quanto riguarda le prossime attività programmate nel 2024, il calendario delle manifestazioni prevede la realizzazione della 60/a Esposizione Internazionale d'Arte diretta da Adriano Pedrosa ((20 aprile-24 novembre), del 52/o Festival Internazionale del Teatro diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte (15-30 giugno), del 18/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Wayne McGregor (18 luglio-3 agosto), dell'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera (29 agosto-7 settembre), del 68/o Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Lucia Ronchetti (26 settembre-10 ottobre). (ANSA).

